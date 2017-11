VÍDEO La tendra actuació d'una nena de sis anys que ja han vist 40 milions de persones

Una nena de 6 anys, Loren Patterson, ha esdevingut la nova estrella d'Internet. Ha estat gràcies a un vídeo on participava en l'actuació d'un cor d'una església d'un poblet de Tennessee, als Estats Units. La seva particular manera d'entendre la música ha captivat els internautes.El vídeo ja ha estat vist per més de 40 milions de persones a Facebook, on ha estat compartit per més més de 700.000 persones . Ara ja es pot trobar també a YouTube (a sobre).La mare de la nena, qui va enregistrar les imatges, diu que “no li sorprèn el comportament” de la seva filla, en unes declaracions al mitjà Today Show. “És la seva personalitat al 100%”, assegura.La mare explica que la seva filla no va fer res més que el que fa sempre a casa. La diferència, en aquest cas, és que estava davant de 2.000 persones.