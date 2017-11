ÀUDIO Escolteu els sorolls més esgarrifosos de l'espai, segons la NASA

“BOO!” has nothing on these spooky sounds from across the solar system. Have a listen this Halloween: https://t.co/VQ1gIKGeLX pic.twitter.com/kewfzrbvtZ — NASA (@NASA) 1 de novembre de 2017

La festa de Halloween ha arribat també a l'espai exterior. La NASA ha aprofitat la celebració de per presentar una llista de sorolls registrats pels seus satèl·lits i observatoris a l'espai. Així, apropa aquesta realitat desconeguda al gran públic. Una realitat que pot resultar esgarrifosa.La llista Spooky Sounds from Across the Solar System està disponible a Soundcloud i conté 22 pistes d'àudio. Concretament, són ones sonores captades a l'entorn de planetes com Saturn o Júpiter. Un cop convertides en so pels científics, han resultat un seguit de sons curiosos i misteriosos.