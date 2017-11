Ares Teixidó: «Estic absolutament feta pols»

¡Benditas risas alocadas que nunca nos dejan con las ganas! Una publicación compartida de Ares Teixidó (@aresteixido) el 24 de Sep de 2017 a la(s) 1:10 PDT

En la foto parece que miro al horizonte y pienso en todo lo bueno que está por llegar pero en realidad no. No se trata de mirar al futuro como quien mira esa perspectiva, se trata de vivir el presente. Ese que me recuerda que aún no he hecho la comida y la casa está sin barrer. Una publicación compartida de Ares Teixidó (@aresteixido) el 7 de Oct de 2017 a la(s) 6:35 PDT

Des que va sortir a la llum la suposada relació entre David Bustamante i Ares Teixidó, la catalana s'ha convertit en l'objectiu de molts focus i no està vivint una situació fàcil. Teixidó s'ha mostrat cansada i trista en una entrevista que ha concedit en exclusiva a la revista Diez Minutos, on torna a negar qualsevol relació amb el cantant."Estic absolutament feta pols. No em puc creure tot el que està passant. No tinc una relació amb Bustamante", explica l'expresentadora de TV3. Per tal d'explicar les fotografies seves sortint de la urbanització de Bustamante, Teixidó argumenta que té "una amiga que viu allà des de fa un temps."Davant les insinuacions d'un muntatge per la seva part, la lleidatana respon que "mai faria una cosa així", i afirma que "en aquest cas surto perdent jo, que quedi molt clar. A ell el protegiran sempre." Assegura també que la situació és insostenible per ella i per la seva família."Em fa mal el que m'ha vingut a sobre sense buscar-ho. Jo no sóc un personatge, no m'agrada sortir a les portades, no vull això", deixa clar a l'entrevista. "Em fa mal que algú pugui pensar que és quelcom que jo he provocat i que he trucat després als mitjans. Això és el que em fa estar molt malament. Que la meva família hagi de llegir certes coses sobre mi que no són veritat."