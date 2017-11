Les multes de trànsit més estranyes que et poden posar

Els conductors tenen molt clar les infraccions que han d'evitar per no ser multats: no excedir-se en la velocitat, no conduir havent pres alcohol o drogues, o posar-se el cinturó de seguretat. Són les més habituals, però hi ha d'altres accions que també poden ser multades però que són totalment desconegudes, més que res perquè els mateixos agents les solen passar per alt.Però continuen a la normativa vigent i algun dia ens podrien amargar un viatge. El diari El Mundo ha fet un recull del document de Sixt , empresa especialitzada en llogar cotxes, on es descriuen algunes d'aquestes infraccions curioses.Un petó del conductor del vehicle al seu acompanyant comporta una multa de 80 euros.Posar adhesius o adornaments que dificulten la visió del conductor també es pot penalitzar amb 80 euros.Engegar el vehicle amb un derrapatge, 100 euros de sanció.Si menges, veus, et maquilles o llegeixes el diari mentre condueixis, la sanció pot arribar als 200 euros i retirada de dos punts del carnet.Conduir sense samarreta, amb tacons, xancletes o fins i tot descalços pot comportar multes de 200 euros.Per portar un braç fora de la finestra, 80 euros.Si portes la ràdio o l'equip de so a un volum massa elevat, especialment en zones de descans com hospitals, les multes poden anar de 80 a 100 euros. Si les molèsties als veïns es repeteixen, fins i tot poden arribar als 2.000 euros.Compte amb aparcar a la sorra de la platja! Si és un espai protegit, la multa port arribar als 6.000 euros.Compte també amb discutir al volant. Si la situació provoca que es perdi de vista la carretera, la sanció prevista és de 80 euros. En el mateix marc, si discuteixes amb un altre conductor i li fas una botifarra o qualsevol altre gest obscè, la multa també pot pujar a 80 euros.El rotatiu explica un cas curiós. Una vegada es va multar un conductor perquè la policia es va pensar que parlava pel mòbil, quan la realitat era que s'estava tocant l'orella. Finalment, no li van treure la multa perquè les dues mans han d'estar sempre al volant. Per tant, vigileu amb tocar-vos el nas, els ulls, l'orella o qualsevol altra part del cos.Posar la benzina amb el motor engegat, les llums o la ràdio posades pot comportar sancions de fins a 200 euros i tres punts del carnet de conduir.La normativa preveu multes de 80 euros per aquells que facin servir el clàxon de manera continuada. Aquest comportament només està previst en cas d'emergència o per avisar un conductor d'un avançament.