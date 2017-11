Per què parlem en somnis?

Hi ha moltes persones que poden mantenir una conversa mentre dormen i després no recordar-se'n. En una entrevista a Europa Press, el coordinador del grup d'estudi de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la Sociedad Española de Neurología , Carles Gaig, explica que la somniloquia o parlar ens somnis és un fenomen bastant freqüent. De fet, concreta que fins a un 50% de la població parlen adormits.Gaig remarca que no s'està dormint quan es parla en somnis, sinó que es tracta d'un microdespertar breu i transitori del que no se n'és conscient. "Hem d'estar una bona estona desperts per recordar que ens hem despertat", diu. Per això, generalment les interaccions són curtes, amb frases breus o només paraules, perquè el cervell està adormit. D'altres experts també apunten que normalment el cervell segueix processant informació perquè s'està preocupat per una situació.Parlar en somnis es dona tant en adults com en infants, tot i que és més freqüent en el segon grup. En canvi, té un caràcter genètic. Si algun membre de la família parla durant la nit, hi ha més probabilitats que els altres també ho facin. Amb tot, parlar en somnis no és dolent, és un fenomen benigne.