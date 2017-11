VÍDEO La paròdia de Los Morancos sobre Puigdemont que ja acumula un milió de visites

Los Morancos caracteritzats de Rajoy i Puigdemont. Foto: Twitter

Los Morancos han estrenat una paròdia sobre Carles Puigdemont i Mariano Rajoy que, en només 24 hores, ha rebut més d'un milió de visites. Els humoristes versionen la cançó de Maluma Felices los cuatro i la transformen en un "Contigo no hay trato". Al vídeo hi ha referències a la corrupció: Rajoy amaga uns quants sobres a la seva americana i Puigdemont té un altar dedicat a Jordi Pujol.En el vídeo, la paròdia de Rajoy diu que "por España, mato", mentre Puigdemont li contesta que no pensa ser un "infeliç" sota el seu "mandat". El vídeo ha tingut una gran acollida a Youtube, on ara mateix és un dels vídeos més virals de la setmana. Tanmateix, encara no ha arribat al nivell de popularitat que van assolir altres paròdies dels humoristes andalusos, com la que van fer d'Iñaki Urdangarin.