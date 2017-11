Toni Soler assenyala la «dada amagada» de l'enquesta d'«El País» sobre el referèndum

La dada amagada a l'enquesta d'El Pais. Bru-tal. pic.twitter.com/Pwf2ZHHfNR — TONI SOLER (@soler_toni) 24 de septiembre de 2017

El País ha encarregat una enquesta a Metroscopia que assegura que la majoria de catalans no reconeixen el referèndum de l'1-O. Aquesta informació ha estat destacada en portada, titulars, i ha estat àmpliament difosa per altres mitjans. Ara, el periodista Toni Soler ha rescatat una altra de les preguntes de l'enquesta a la qual, segons ell, no se li ha donat suficient importància, però que li sembla "brutal".En concret, es tracta del percentatge de catalans que aposten per un referèndum pactat i acordat amb l'Estat com a solució al conflicte polític que viu Catalunya. Segons l'enquesta de Metroscopia, el 82% de catalans creuen que aquesta és l'única via per solucionar la qüestió catalana. Això vol dir, per tant, que fins i tot gran part dels votants dels partits constitucionalistes o unionistes hi estarien a favor.