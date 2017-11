Les sis millors excuses per no assistir a un casament

Quan s’arriba a una certa edat comencen a arribar tones d’invitacions de noces. Que emocionat, pensem, tothom es casa, quantes festes! No obstant això, pot convertir-se en quelcom molt estressant. Algunes bodes són fora i s’ha d’agafar un avió, reservar una habitació d’hotel, trobar un vestit adequat i comprar un regal o bé realitzar una aportació econòmica.Assistir a tots els esdeveniments on s’està convidat pot ser una autèntica ruïna. Arribats a aquest punt, com podem decidir quan està bé assistir a un casament i quan no? A continuació trobaràs sis bones excuses si prefereixes no assistir a una boda.Si ets de justificar-te, sempre pots afegir que el sou no dóna per a més, que tens moltes depeses, etc. Hem de ser sincers, honestos, aparcar els sentimentalismes i ser objectius. A vegades un no es pot permetre el luxe d’anar-hi. Quan una parella es de fora, ja tenen assumit que no tots els convidats podran assistir-hi. Fem comptes; transport, hotel, despeses i regal. Toquem de peus a terra, si assistir a un casament pot posar-te en un moment financer delicat, està més que ben vist declinar la invitació i enviar un petit detall com a mostra d’agraïment.Avui en dia el temps lliure és tan escàs com valuós. Si no vols assistir a les bodes que estan fora dels festius habituals i has d’invertir dies de vacances, tingues la consciència tranquil·la. El teu temps és per tu, et mereixies uns dies de descans i relaxació, per recarregar les piles quan tu vulguis i on tu vulguis. Està ben vist posar-te a TU al centre de la teva vida, encara que sigui un any ple de casaments. L’excusa de les vacances, no falla.Si la invitació de casamement és d’algú que fa temps que no veus, que hi tens molt poca relació i que saps segur que un cop passada la festa de noces no tornaràs a coincidir, utilitza el motiu familiar. És comprensible i sona contundent.Si no coneixes a la parella de qui es casa, estàs en el teu dret de no anar-hi. El fet de no conèixer-la indica el grau d’amistat que teniu. Assistir a una boda on no només no coneixes a un dels protagonistes sinó que tampoc coneixes la meitat dels invitats és un tan curiós. Valora seriosament si val més esforçar-te per l’excusa o per assistir al casament.o millor amic o familiar proper. Quan has estat convidat a una boda de més de 400 persones i només ets un conegut i et sents un més dels centenars d’invitats. Si la teva invitació és una més, la funció principal de la qual, és engreixar la llista d’assistents, pots estar ben tranquil. Dona una excusa raonable sense ferir la sensibilitat de ningú.El darrer i el més dràstic. Les ganes de no voler anar a un casament són un senyal inequívoc de què l’amitat s’ha acabat. Si estàs segur que aquesta persona no formarà part de la teva vida, que sents que mai li has caigut bé o si mai t’ha caigut en gràcia, sigues sincer i digues tan sols que no.- Ull amb les publicacions a les xarxes socials, sobretot prop de la data de l'esdeveniment, poden delatar la “no veracitat” de l’excusa.- Hi ha gent que es casa dues o tres vegades i sempre enmig d'una festa multitudinària. Si estàs cansat de patrocinar aquest tipus de casaments, no et sentis malament si no hi vols anar, utilitza una excusa, ni seràs el primer ni el darrer.- Si finalment decideixes no anar-hi, avisa amb temps prudencial. En cap cas s’aconsella confirmar i no assistir a l'acte. Tingues un mínim d’educació i que almenys puguin estalviar els diners del teu plat. Ester Terés és experta en màrqueting i comunicació, segueix-la a Twitter