​Més de 25.000 euros: és el que ha gastat Macron en maquillatge en tres mesos

Polèmica a França després que s'hagi fet públic el que gasta el president Emmanuel Macron en maquillatge. En total, el govern francès ha fet públiques les factures en maquillatge, que s'eleven en 10.000 i 16.000 respectivament. En total, 26.000 per aconseguir que el rostre del president francès presentés el millor aspecte possible, segons ha indicat Le Point. Una informació que no ha estat ben rebuda per l'opinió pública del país.



Macron ha estat l'encarregat de confirmar les xifres que s'havien publicat. En declaracions a France TV Info, el president ha justificat la despesa atesa "la urgència del moment", referint-se a l'arribada de Macron al palau presidencial ara fa tres mesos. La seva maquilladora no forma part de la plantilla de l'Elisi i ha hagut de ser contractada com a servei extern.



No és el primer cop que les despeses en maquillatge d'un president francès aixequen polseguera. Va passar el mateix amb el seu predecessor, François Hollande, la maquilladora del qual tenia un sou mensual de 6.000 euros, un cost al qual se li havien de sumar gairebé 10.000 euros que costava el seu perruquer. En el cas de Nicolas Sarkozy, la seva maquilladora s'embutxacava 8.000 euros al mes.



El salari de les maquilladores és equiparable al d'altres funcionaris de l'Elisi, tot i que com recordava la maquilladora de Sarkozy, Marine Michelet, a Vanity Fair, la seva feina pot deixar exhaust a qualsevol: "De vegades em portaven a l'aeroport de Villacoubaly [una base de les Forces Aèries franceses] i ni tan sols sabia on anàvem".