El Big Ben deixarà de repicar després de 157 anys de servei quasi ininterromput

Aquest és el so de les dotze campanades al Big Ben.L'emblemàtic Big Ben, l'enorme rellotge que adorna una torre del Parlament britànic –conegut, també, com la «gran campana de Westminster»–, deixarà de repicar durant quatre anys mentre s'hi fan treballs de remodelació. A partir del 21 d'agost s'iniciaran les tasques d'arranjament a la torre Reina Isabel, amb un cost de 29 milions de lliures (uns 32 milions d'euros). Es preveu que no es reprengui el servei fins l'any 2021.El curador del rellotge, Steve Jaggs, va manifestar aquest dilluns que el mecanisme serà desmantellat peça a peça i que els quatre discs del rellotge seran netejats i reparats. La campana, de 13,7 tones es netejarà i es revisarà per veure que no hi hagi esquerdes.El Big Ben s'ha aturat diverses vegades des que va sonar per primera vegada el 1859, però l'actual projecte de restauració el farà estar en silenci durant el període més prolongat en la seva història.Les autoritats parlamentàries han dit que faran tot el que calgui perquè la campana continuï sonant en les ocasions importants, com per Cap d'Any o el Diumenge de Remembrança (Remembrance Sunday o Remembrance Day), en honor a aquells militars i civils que van servir el país durant la Primera Guerra MUndial.El projecte inclou la instal·lació d'un ascensor per a discapacitats i l'evacuació d'emergència de ferits des de dalt de la torre, que fins ara havien de ser abaixats per ràpel amb una politjaEl silenci representa un problema per a la BBC, ja que transmet les campanades a través d'un micròfon col·locat a la torre cada tarda abans de donar les notícies a la ràdio, però sembla que empraran un enregistrament per substituir les campanades.