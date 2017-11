VÍDEO La BBC fa servir cagarades mòbils per a gravar els elefants

La popular cadenà de televisió britànica, la BBC, no estalvia imaginació per poder oferir bons productes. En aquesta ocasió, per poder enregistrar la vida salvatge dels elefants, van tenir la pensada de fer uns cagarades que es mouen així que es belluga el reamat d'elefants. L'enginy s'aplica, en aquesta ocasió, per a la sèrie "Spy in the wild: baby animal".La càmera és dins una tifa mòbil que es va movent allà on van els animals. En aquest cas, enregistra un nadó d'elefant que, mentre juga amb els ocells, perd de vista sa mare i agafa por fins que la troba una estona més tard.No és la primera vegada que la BBC camufla una càmera per a poder gravar de prop la vida dels animals. Ja ho va fer també quan usar el que es coneix com un animatrònic, un animal de mentida que amaga una càmera. El van deixar caure des d'un arbre per enregistrar una expressió sincera de les emocions dels langur -micos típics de l'Índia- i van aconseguir el que, per a molta gent, és l'escena més emotiva de la història dels documentals.Aquí sota, una altra escena dels elefants encuriosits per la tifa que es mou.