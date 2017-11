VÍDEO Dura baralla entre un conductor d'autobús i dos turistes a Eivissa

23:39 Dades de la delegació del Govern: La vaga ha tingut un seguiment d'un 35% a Ensenyament, un 16% a Salut, un 10% al comerç i un 8% en la indústria.

23:11 Jordi Turull, des de la presó: "No defallim, la dignitat per damunt de tot" Missatge de Jordi Turull:



"Malgrat la presó, no defallim. La dignitat per damunt de tot. #seguiu #seguim #pacíficament" — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 8 de novembre de 2017

23:09 CRÒNICA La vaga general enceta una etapa de mobilitzacions de major intensitat contra la repressió. L'aturada destaca sobretot en el sector de l'ensenyament i en l'acció coordinada per tallar carreteres i infraestructures. La jornada es presenta com una prèvia de la manifestació massiva de dissabte i d'altres accions per la llibertat dels presos polítics. Una crònica de Roger Tugas.

22:50 La resistència a la carretera a Puigcerdà continua. Ja són més de 12 hores ininterrompudes de tall a la via. La resistència a la carretera a Puigcerdà continua. Ja són més de 12 hores ininterrompudes de tall a la via https://t.co/qRgEkfn5Rt pic.twitter.com/AufHgeGkRc — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

22:43 LA VEU DE NACIÓ El pal sense pastanaga de Rajoy. L'article de Irene Ramentol.

22:42 Un alcalde estripa el carnet del PSC després del fitxatge d'Espadaler. El batlle de Gimenells i Pla de la Font (Segrià), Dante Pérez, assegura que és "incapaç" de compartir formació amb el nacionalistes d'Unió.

22:31 OPINIÓ ​De vagues i aturades «de país». L'article de Montserrat Nebrera.

22:30 OPINIÓ La resiliència o la indiferència. L'article de Xavi Bundó.

22:23 Aznar diu que si l'independentisme guanya el 21-D, Catalunya serà «l'imperi de l'anarquia». L'expresident elogia l'aplicació de l'article 155, però diu que coincideix amb Felipe González en què s'havia d'haver fet abans.

22:01 Anonymous ataca el web de Societat Civil Catalana. Una acció més del col·lectiu de hacktivistes dins de la campanya #OpCatalunya.

21:57 Els manifestants han desallotjat l'estació de Sants poc després de les 21h. La concentració ha estat convocada per Universitats per la República i el Comité de Defensa per la República de Sants. (Vídeo: Martí Urgell) VÍDEO: Emotiu cant dels Segadors a les vies de l'estació de Sants durant la concentració d'aquest dimecres. Des de les cinc de la tarda s'ha impedit la circulació de trens d'alta velocitat @unisxrepublica @CDRSants pic.twitter.com/KqQHMS5InT — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

21:48 El Mercadal de Reus clama per l'alliberament dels presos polítics. Més de 6.000 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. Una marxa lenta encapçalada per tractors ha recorregut diferents carrers de la ciutat.



21:41 Les carreteres recuperen la normalitat després d'una jornada de talls arreu del país. Encara hi ha una quinzena de trams afectats per les retencions acumulades al llarg del dia. La demarcació de Girona concentra el major nombre d'afectacions en la circulació amb cues de gairebé 20 quilòmetres.

21:38 Desallotgen les vies de l'estació de Sants, després que centenars de manifestants hagin tallat la circulació de trens durant tota la tarda, convocats per @unisxrepublica i el @CDRSants. pic.twitter.com/riRN1rKgQ0 — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

21:30 Puigdemont crea una estructura estable per coordinar les accions del Govern des de Bèlgica, explica Pep Martí. El president i els consellers a l'exili criden en una carta a "sostenir la democràcia" contra "un Estat embogit".

21:21 Varoufakis considera «una desgràcia per a Europa» l'empresonament del Govern. L'exministre de Finances grec confessa sentir-se "avergonyit" i exigeix l'alliberament dels presos polítics.

21:10 Desallotgen les vies de l'estació de Sants, poc després que a l'estació de l'AVE de Girona també s'hagi desconvocat la concentració que ha tingut lloc des de les 8 del matí.

20:44 Els Mossos i la policia espanyola desallotgen els manifestants que tallaven l'AP-7 a Borrassà.

20:29 Renfe ha xifrat en més de 150.000 persones els afectats fins a les 20.30 hores d'aquest dimecres, segons fonts de la companyia. Les afectacions produïdes en la jornada de vaga en diversos punts de Rodalies, en l'estació d'AU de Girona i en l'estació de Sants de Barcelona ha obligat a suspendre els serveis de rodalies i regionals.

20:44 VÍDEOS I FOTOS La segona mobilització del dia també treu milers de persones als carrers de Tarragona. Més de 5.000 persones han exigit l'alliberament dels presos polítics i han defensat les institucions catalanes en una concentració que ha començat a la plaça de la Font.

20:23 La directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, afirma que usen i continuaran usant el català com a llengua d’ús normal a l'Administració del Govern de la Generalitat. "Com correspon, i d'acord amb la legislació lingüística vigent", assenyala en una piulada. Estem, i continuarem, usant el català com a llengua d’ús normal a l'Administració del @govern, com correspon, i d'acord amb la legislació lingüística vigent. @cultura_cat — Ester FranquesaBonet (@EsterFranquesaB) 8 de novembre de 2017

20:21 Tanquen l'estació de Sants i se suspenen tots els serveis després que s'hagin ocupat durant hores les vies per impedir la circulació de trens. Centenars de persones continuen dins i fora de l'estació (Foto: Martí Urgell) Centenars de persones continuen a les vies de l'estació de Sants. Agents antiavalots han tancat els accessos a Sants i centenars de persones intenten forçar les portes. S'han suspès els serveis de rodalies i regionals. https://t.co/sZF2uLwO2L pic.twitter.com/QZJhqmPmaJ — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

20:19 La plaça de Vic torna a clamar «llibertat» pels presos polítics. Milers de persones d'arreu de la comarca es concentren després d'una jornada de vaga marcada pels desplaçaments a la frontera de Puigcerdà. Informa, des de la capital d'Osona, Carles Fiter.

20:14 Desconvocat el bloqueig de l'AP7 a Borrassà. L'ADL de La Garrotxa explica, a través de Twitter, que s'ha pres la decisió davant "l'amenaça de brutalitat policial i l'arribada de personatges sospitosos a La Jonquera". Donada l'amenaça de la brutalitat policial de la @policia i l'arribada de personatges sospitosos a La Jonquera, l'@ADLGarrotxa desconvoca el bloqueig de l'AP7 a Borrassà. #VagaGeneral8N — ADL Garrotxa (@ADLGarrotxa) 8 de novembre de 2017

20:13 El Bages torna a mobilitzar milers de persones per la causa catalana. La plaça Major acull 5.000 persones en unes concentracions que ja son habituals al territori. 25 cotxes han anat aquest dimecres a taponar la frontera a la Seu d'Urgell.

20:09 Gent de fora de l'estació ha volgut entrar després que es tanquessin els accessos. Els Mossos d'Esquadra ho han impedit i s'ha forçat una de les portes (Vídeo: Martí Urgell) Agents antiavalots han entrat a l'estació de Sants per desallotjar els manifestants que han impedit durant hores la circulació de trens (Vídeo: Martí Urgell) https://t.co/sZF2uLwO2L pic.twitter.com/X7iHiLjbiO — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

20:11 Societat Civil Catalana fomenta la delació amb un formulari per denunciar escoles catalanes. L'entitat unionista elevarà les queixes per "símbols polítics" als centres, "exercicis inadequats" o "manuals que falsegen la realitat".

20:07 Els @Mossos tanquen els accessos a l'estació de Sants. S'han suspès els serveis de Rodalies i Regionals. Encara hi ha centenars de manifestants darrere dels torns de validar els tiquets https://t.co/ivjMzSjlxK pic.twitter.com/dvQsUNVlJk — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

19:57 A Puigcerdà continuen els talls de carreteres. Centenars de persones s'hi apleguen, tot i el fred, des de primera hora del matí per la vaga general https://t.co/qRgEkfn5Rt pic.twitter.com/AiWEKpoxpm — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

19:40 VÍDEO Oberta l'AP-7 a Vilafant, després de 13 hores tallada. Han arribat uns 40 furgons de policia i 320 agents https://t.co/38zFZnMqsG pic.twitter.com/THh0029ToF — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

19:37 FOTOS i CRÒNIQUES Milers de persones omplen les places de Catalunya per exigir la llibertat dels presos polítics. Les manifestacions han tingut lloc a les capitals de comarca i a les grans ciutats d'arreu del país.

19:25 Acabada la concentració a la plaça de la Catedral de Barcelona, les vies de l'estació de Sants s'han omplert de més gent Més de 600 manifestants continuen tallant la circulació de trens d'alta velocitat a l'estació de Sants https://t.co/ivjMzSjlxK pic.twitter.com/kwksZqoRxG — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2017

19:25 VÍDEOS i FOTOS Sabadell torna a ser un clam a favor de la «llibertat». Milers de persones es concentren a la plaça Doctor Robert.

19:24 Més de 2.000 persones del Baix Montseny reclamen llibertat pels presos polítics, per Jordi Purtí.



19:14 Milers de persones culminen la vaga a Terrassa amb un clam per la llibertat dels presos polítics, informa Albert Prieto. Entre els assistents a la concentració, regidors dels partits sobiranistes i també del PSC, tant dels que han anunciat que deixen el càrrec com dels que hi continuen, entre els quals l'alcalde en funcions, Alfredo Vega.

19:13 Concentracions multitudinàries al Vallès Oriental en favor de la llibertat, informa Jaume Ventura. Mollet del Vallès, Caldes de Montbui, La Garriga i Parets del Vallès, entre d'altres, s'omplen amb milers de persones reclamant la llibertat dels presos polítics.



19:12 La Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra ha avisat als concentrats al bloqueig de la Jonquera, que a les 19:00 h procedirà a desallotjar-los, segons informa l'ADL Garrotxa. En aquests moments ja hi ha més de 30 furgonetes, també de la Policia Nacional.

19:01 Poesia i parlaments reclamen des de Berga la llibertat dels presos polítics. Prop d'un miler de persones es concentren a la plaça de Sant Pere, en el darrer acte polític de la vaga general. Crònica d'Aida Morales des del Berguedà.

18:58 Olot torna a reclamar la llibertat dels presos polítics i la retirada del 155. La mobilització a la Garrotxa s'ha traslladat durant tota la jornada a l'AP 7, on s'ha tallat el trànsit a l'alçada de Borrassà i la Jonquera. La vaga als comerços, centres d'ensenyament i sanitaris ha estat molt seguida. Crònica de Xavier Borràs.

18:57 Marcel Mauri, en l'acte central de l'aturada de país: "Som un poble de pau que no accepta la repressió".

Marcel Mauri intervé en l'acte central de l'aturada de país Foto: Adrià Costa

18:57 Més de 4.000 persones omplen la Porxada de Granollers per reclamar l'alliberament dels presos polítics. Els concentrats han cridat a favor dels membres del Govern i els presidents de l'ANC i Òmnium empresonats, de la llibertat i de la independència.

18:54 Agustí Alcoberro, vicepresident de l'ANC, afirma a l'acte central de l'aturada que "la victòria és la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats i la proclamació definitiva de la república".

Agustí Alcoberro a l'acte central de l'aturada de país a Barcelona Foto: Adrià Costa

18:56 Centenars ​de persones es concentren al Pallars per l’alliberament dels presos polítics. Els manifestants s’han reunit a la delegació del Govern a l’Alt Pirineu i Aran a Tremp i davant els ajuntaments pallaresos. Informa Jordi Ubach.

18:51 Ramon Font, del sindicat de mestres USTEC-STEs, proclama a l'acte central de l'aturada: "No farem classes en castellà, no ens podran obligar".

18:44 El secretari general de la UGT, Camil Ros, s'ha emportat una forta xiulada a l'acte central de l'aturada de país. Camil Ros intervé en l'acte central de l'aturada de país Foto: Adrià Costa