VÍDEO La brutal patacada de Tom Cruise en ple rodatge de «Missió: Impossible»

Aquest cap de setmana, durant el rodatge de la sisena part de Missió: Impossible, Tom Cruise es va pegar una forta trompada mentre realitzava una escena de risc. De moment s'ha suspès la gravació del film, que està prevista d'estrenar als Estats Units el el 27 de juliol de 2018.Durant l'enregistrament, l'actor, de 55 anys –que normalment no vol ser doblat en aquest tipus d'escenes–, havia de fer un gran salt entre dos terrats. En el vídeo difós per TMZ se'l veu com agafa embranzida i com xoca contra la façana d'un dels terrats. Per bé que anava ben lligat amb un arnès de seguretat, l'impuls que agafa no és suficient per saltar cap a l'altre edifici, on es produeix el xoc.Després de la trompada, es veu Cruise com s'aguanta amb els braços a l'ampit del terrat i hi puja, però ja no intenta de nou el salt i abandona el set. El web TMZ assegura que no ha transcendit l'abast dels danys. Ni l'actor ni la productora no han fet declaracions després de l'impacte.