Indulten la famosa vaca Margarita

La vaca Margarita no serà sacrificada. Havia estat condemnada a mort el maig passat per no haver estat registrada com a animal de bestiar i no tenir la identificació corresponent. El cas va tenir un gran ressò mediàtic i la vaca es trobava a l'espera dels resultats d'unes proves que havien de determinar si patia tuberculosi. Finalment, Margarita està sana i tenint en compte que viu fora de l'àmbit de la producció ramadera i de la cadena alimentària, se salvarà de la mort.Aquest protocol que ha seguit l'animal és nou. De fet, s'ha creat per donar resposta al cas de Margarita. Es tracta d'un nou protocol que pot lliurar de la mort bovins sense identifica i estableix que "en primer terme, el propietari ha de poder acreditar la identitat i traçabilitat de l’animal". Ara bé, si això no és possible, igualment "es podria suspendre el sacrifici sempre i quan el propietari es comprometi a mantenir l’animal viu fora de l’àmbit de la producció ramadera i de la cadena alimentària, i compleixi amb tota una sèrie de condicions estrictes que garantisquen la seua sanitat i traçabilitat".