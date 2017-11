‘Night gathers, and now my watch begins…’ The loyal SKOLD rug – as worn by the IKEA Night’s Watch https://t.co/RfyiXcEJtN pic.twitter.com/jw2XFBji0k — IKEA UK (@IKEAUK) August 7, 2017

"S'acosta l'hivern" és una de les frases més repetides a la popular sèrie Joc de Trons. La responsable de vestuari de la sèrie, Michelle Clapton, ha explicat com s'abriguen els guardians del Mur: amb catifes d'Ikea. En concret, l'equip de vestuari talla, afaita i descasta les catifes i després els afegeix els trets característics de l'univers de Joc de Trons.Clapton, guanyadora de tres Emmy per la seva tasca, no ha concretat el model de catifa que utilitzen els vigilants del Mur, però els seguidors de la sèrie ja saben com fer-ho si es volen disfressar de Jon Snow. Des del perfil de Twitter d'Ikea no han deixat passar l'oportunitat de fer broma d'aquesta anècdota.