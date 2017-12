Joan Carles I, enxampat a Irlanda amb la seva amant mallorquina

El reencuentro del rey Juan Carlos y Marta Gayá en Irlanda https://t.co/zUw99rd0g7 pic.twitter.com/bApwP7dKG8 — Look (@CorazonLook) 9 de agosto de 2017

El rei Joan Carles I ha canviat aquest any el Palau de Marivent per Irlanda. El rei emèrit ha estat el gran absent durant les tradicionals vacances de la família reial a Mallorca i ha optat per fer una estada a Clonmenllon, un municipi irlandès a uns 80 quilòmetres de Dublín, molt ben acompanyat. El monarca emèrit s'ha deixat veure amb Marta Gayá, la seva “amiga íntima” des de fa anys.Després de viatjar a Saint Tropez i Sanxenxo, Joan Carles I ha visitat Irlanda. Convidat per l’exdirector de Goldman Sachs a l’Estat, Allen de Jesús Sanginés-Krause, ha anat a la reobertura de l’església Sant Joan Baptista de Clonmellon, ara convertida en una galeria d’art. Tot i que en els retrats oficials apareix sense cap acompanyat, unes altres imatges que ha publicat Look mostren a Joan Carles I amb Marta Gayá.La periodista Pilar Eyre va explicar que la relació sentimental entre el monarca i Gayá havia estat “molt llarga”, però que en aquella època no s’informava de les relacions extramatrimonials del rei. “Quan Gayá entrava a algun lloc baixaven les càmeres perquè sabien que aquestes fotografies no les compraria ningú”, va detallar Eyre en una entrevista a La Sexta En aquesta entrevista, Eyre també va confessar que aquesta protecció informativa a la figura del rei va funcionar fins que Joan Carles I va abdicar, moment en el qual es va "obrir la veda". Tanmateix, la columnista va alertar que aquesta permissivitat només era vigent per temes trivials com els amorosos, però que estava ben segura que si els periodistes començaven a parlar d'altres aspectes més importants tornarien "les trucades de Zarzuela".