La carta viral d'un nen que vol «protegir el planeta»

Planeta Terra Foto: NASA

La NASA ha publicat un anunci de feina pel lloc d'oficial de protecció planetària, un càrrec pel que s'han interessat moltes persones arreu del món i amb un sou d'uns 157.000 euros l'any. Un dels candidats, segons recull el Huffington Post , no és ni un científic ni un astronauta, és un nen. Es diu Jack david i s'ha fet famós per la carta que ha enviat a la NASA presentant-se com el candidat perfecte. La carta va ser penjada ahir a la xarxa i ja ha fetla volta al món. La podeu llegir aquí:"Estimada NASA,Em dic Jack Davis i m'agradaria sol·licitar el lloc d'oficial de protecció planetària. Només tinc nou anys, però crec que soc apte per al càrrec. Una de les raons és que la meva germana diu que jo també soc un extraterrestre. He vist quasi totes les pel·lícules de l'espai i d'alienígenes que he pogut. També he vist la sèrie Marvel Agents of Shield i espero veure la pel·lícula Men in Black. Soc molt bo amb els videojocs. Soc jove, així que puc aprendre a pensar com un extraterrestre.Salutacions,Jack Davis,Guardià de la Galàxia"