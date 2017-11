VÍDEO Una noia pateix assetjament al carrer i ho grava «perquè veieu en quin món vivim»

Un tío me estaba acosando por la calle y le he respondido así y me están temblando las manos para que veáis en que mundo vivimos pic.twitter.com/LWReSFTzdY — cabra de los montes (@Greendryad) 1 de agosto de 2017

Cuando tenía 13 años un hombre hizo que me acercara a su furgoneta para empezar a masturbarse delante de mí y luego perseguirme — cabra de los montes (@Greendryad) 2 de agosto de 2017

Me llamó guapa

Me preguntó mi dirección

Me preguntó por mis padres

Pero sí

Soy una exagerada sin remedio — cabra de los montes (@Greendryad) 2 de agosto de 2017

Que les dones pateixen casos d'assetjament constantment no és cap novetat. Tanmateix, els telèfons mòbils i les xarxes socials estan permetent visibilitzar i denunciar aquestes situacions de violència. L'últim cas és el de la tuitaire @Greendryad , que ha gravat i pujat un vídeo a Twitter en el qual es pot escoltar com la jove li pregunta a un home per què li parla si no la coneix de res. "Un tio m'estava assetjant pel carrer i li he respost així i m'estaven tremolant les mans, perquè veieu en quin món viviu", ha escrit la jove.L'home en tot moment la tracta amb condescendència i es riu d'ella. La jove li pregunta si també increpa els homes al carrer i, finalment, ell li crida "lletja" i marxa. La noia ha recordat que ja va patir un altre cas d'assetjament amb 13 anys, quan home li va demanar que s'apropés a la seva furgoneta, es va masturbar i després la va perseguir.El tuit, que compta amb més de 19.000 retuits, ha despertat tant mostres de suport com crítiques. D'una banda, algunes usuàries afirmaven que aquesta situació els resultava "tremendament familiar" i l'entenien "a la perfecció", i la felicitaven per la seva "valentia". Tanmateix, altres persones criticaven que a les imatges es pogués veure el rostre de l'home. Alguns, fins i tot, van etzibar-li que segurament "aniria provocant amb mig cul fora".La tuitaire ha explicat que més que por, el que sentia era un important cabreig. "Era al meu portal i estava esperant un cotxe, és que ja ni a la meva casa hi puc ser", ha lamentat. "Em va dir maca, em va preguntar la meva direcció i em va preguntar pels meus pares, però sí, sóc una exagerada sense remei", va ironitzar com a resposta a les crítiques.