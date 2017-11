Aquesta nit toca mirar el cel: pluja d'estels Delta Aquàrids

Aquesta nit els amants dels meteors han de mirar el cel: hi ha el màxim de la pluja d'estels Delta Aquàrids. El màxim d'aquesta nit serà modest, ja que s'espera només un meteor cada quatre minuts. de mitjana. Malgrat això, és possible que es tracti de la pluja d'estels més interessant de l'any. Les famoses llàgrimes de Sant Llorenç, els Perseids, coincidiran amb la Lluna plena, fet que en deslluirà molt l'observació el dia 12 d'agost.



El fenomen conegut popularment com a pluja d'estels és en realitat el conjunt de petits grans de pols o pedres que deixen enrere els cometes en cremar-se a gran velocitat, quan interaccionen amb l'aire de l'atmosfera a uns 100 km d'altura. En el cas dels Delta Aquàrids, corresponen a les restes del cometa 96pTMachholz.

Per veure millor els meteors cal buscar un lloc fosc, fora de les zones contaminades de ciutats i sense llum artificial. Es podran contemplar mirant al cel cap al sud.