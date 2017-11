La xarxa s'ha revolucionat quan l'usuari @whatmaddness ha penjat a Twitter una foto d'un cargol gegant. La imatge, que ja compta amb més de 46.000 retuits i 129.000 m'agrada, mostra aquest animal sent agafat per una persona sota el text: "Si us plau. El meu conill. Està molt malalt".L'animal no es tracta d'una mutació, sinó d'una espècie anomenada científicament achatina fulica. És un cargol gegant africà, de la família achatinidae, el qual es troba certificat al Sistema Integrat d'Informació Taxonòmica (ITIS) . A l'estat espanyol està prohibit, ja que és una espècie catalogada com a invasora.