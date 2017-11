VÍDEO El truc de la fletxa del peveter dels Jocs de Barcelona, al descobert

Vint-i-cinc anys després dels Jocs de Barcelona , que van suposar un abans i un després en la història de la ciutat , la torxa olímpica ha tornat a recórrer aquest dimarts els carrers de la capital , des del mateix Palauet fins a la plaça Catalunya, on tenia lloc la festa ciutadana organitzada pel consistori.La flama ha arribat a l'arquer i medallista paralímpic Antonio Rebollo, i s'ha recreat l'encesa de la flama olímpica. Simultàniament s'ha encès el peveter de l'Estadi Olímpic Lluís Companys.Rebollo ha reviscut així aquell moment màgic, el 25 de juliol de 1992, que va deixar glaçades 50.000 persones que omplien de gom a gom l'Estadi Olímpic, a més de 3.500 milions d'espectadors de tot el món que seguien la cerimònia per televisió.Barcelona va escollir una encesa del peveter dels Jocs Olímpics que no s'havia fet mai, espectacular i, alhora, molt arriscada. No hi havia marge per a l'error. L'atleta paralímpic, amb una sang freda envejable, va preparar l'arc amb la fletxa encesa amb la flama olímpica, va apuntar i la va llençar en direcció al peveter, que es va encendre automàticament. L'eufòria va esclatar a l'estadi i tothom va saber que havia viscut un moment històric, memorable, irrepetible.El cert, però, es que la fletxa no va entrar mai al peveter i ni tan sols el va encendre. Només havia de passar per sobre, creant la il·lusió òptica de l'encesa. De fet, el peveter ja estava encès al nivell mínim de gas i es va acabar d'obrir quan va passar la fletxa.Així es pot veure en el vídeo amb una presa alternativa enregistrada per Clot TV (el podeu veure a sobre). El que va veure tothom va ser una presa única, en un únic pla, condició indispensable perquè no es pogués descobrir el truc, ideat per experts en efectes especials.Un pla únic que no va aixecar mai sospites, tot i que es tractava d'una realització televisiva de gran importància i resultés estrany que no hi haguessin més perspectives. I és que... potser el moment va ser massa màgic per espatllar-lo.