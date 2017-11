Les recomanacions dels experts sobre l'exposició al sol en menors de dos anys

No es recomana l'exposició solar directa en nens menors de dos anys, tampoc amb crema protectora. I en cas que hi estiguin exposats, perquè estan a l'aire lliure, ho han de fer amb fotoprotecció i evitant les hores centrals del dia. Així ho explica Marina Rodríguez, membre de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV), que destaca també que als nadons de menys de sis mesos no els ha de tocar el Sol, ni tan sols amb protecció.



Les raons són senzilles. Cal tenir molta cura amb la pell dels bebès i nens perquè són "pells immadures", més fines i amb un sistema immunològic encara deficient. "Això fa que la seva pell sigui més sensible a la radiació solar, de manera que podrà cremar-se amb més facilitat que la pell d'un adult", apunta Rodríguez. Així mateix, "una cremada generarà 'un efecte memòria' en la pell de l'infant que el farà més propens a patir càncer de pell quan sigui adult". "Una cremada durant la infància deixa una 'petjada' més profunda en la tendència d'una persona a presentar problemes de pell en la vida adulta", afegeix.



Els consells de Marina Rodríguez per a l'exposició solar dels nens:



- L'exposició solar intensiva en platges o piscines no s'ha de fer mai abans dels dos anys;

- Qualsevol exposició solar ha de fer-se seguint les mesures de protecció adequades: amb filtres solars, roba, ulleres, para-sol o barrets, per exemple;

- La crema protectora s'ha d'aplicar 30 minuts abans de l'exposició i renovar-los cada dues o tres hores, just després de banyar-se, o en cas de suar molt.

- Cal recordar també les "zones oblidades" com el dors dels peus, les orelles, el coll, el clatell o el cuir cabellut, que també poden patir cremades.