Com s'entretenen els nens durant els llargs viatges de vacances?

Un estudi d'Enterpise Rent-A-Car ha publicat diverses dades relacionades amb els hàbits de conducció a Europa. Una de les dades més significatives que s'hi poden veure és la que afirma que el 52% dels nens i nenes utilitzen el mòbil o la tauleta al cotxe durant els viatges llargs, per tal d'entretenir-se.



Altres dades curioses de l'estudi són les que afirmen que els menuts de l'estat espanyol tarden uns 44 minuts de mitjana a preguntar quanta estona queda per arribar, i uns 49 minuts a demanar per anar al servei. En aquest sentit, la majoria dels pares, el 62%, reconeixen haver mentit als seus fills en alguna ocasió sobre la duració del trajecte. Respecte a les peticions per anar al lavabo, el 74% dels pares afirma parar a la següent estació de servei, el 14% ho fa a la zona de parada d'emergència més propera o en qualsevol lloc on hi hagi arbusts, mentre que el 6% obliga als seus fills i filles a esperar fins a l'arribada.



Molts dels pares i mares, el 23%, també es queixen que s'han enfadat alguna vegada amb els seus fills per estar massa absorts connectats als seus dispositius mòbils. El 29% reconeix que els hi agradaria aprofitar aquests moments per mantenir converses en família, segons reflexa l'estudi difós per Europa Press.