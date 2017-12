​L'atrevida foto de Beyoncé que ha aconseguit dos milions de «​m'agrada» en una hora

00:42 El cap de llista del PP, Xavier García Albiol, ha tancat la seva intervenció a l'acte d'obertura de la campanya amb un "¡a por ellos!", un crit que es va fer famós quan el van cantar agents de la policia espanyola que es desplaçaven a Catalunya per aturar el referèndum.

00:33 Arrimadas i Rivera treuen pit pel CIS: «Queden 15 dies per poder guanyar». El partit taronja es fixa una gran participació com a element clau d'una possible victòria. Informa Pep Martí.

00:24 Rovira afirma que l'empresonament de Junqueras demostra que l'Estat vol «il·legalitzar» ERC. L'aparició de Carles Mundó eclipsa l'acte d'inici de campanya d'ERC per al 21-D. Informa Roger Font.



00:20 La CUP homenatja els «defensors de la democràcia» en l'inici de la campanya electoral. Carles Riera afirma que l'enquesta del CIS es pot equivocar, i recorda que aquesta campanya té unes "variables" que la fan totalment inestable. Informa Aida Morales.

00:18 El PP reivindica el 155 i es conjura per capgirar les enquestes. Xavier García Albiol apel·la el seu electorat a mobilitzar-se per guanyar l'"única enquesta veritablement important" del 21 de desembre. Informa Isaac Meler.

00:15 Mundó: «Cal joc net, exigim la llibertat de tots els candidats». El conseller de Justícia ha sortit aquesta tarda de la presó d'Estremera de Madrid després de pagar la fiança de 100.000 euros imposada pel Suprem.

00:11 Colau proclama que el procés «ha acabat». Xavier Domènech s'aferra al paper decisiu que li dona el CIS i reivindica que els "comuns" tenen "la clau per recosir" Catalunya tant en l'eix nacional com en l'eix social. Ho explica Sara González.

00:10 Puigdemont reclama guanyar a les urnes per forçar l'Estat a dialogar. El president de la Generalitat situa Iceta i Arrimadas com a candidats de Rajoy i situa els comicis com la segona volta del referèndum de l'1-O. Junts per Catalunya carrega amb duresa contra el candidat del PSC i sosté que hi ha més socialistes fora que dins del partit. Informa Oriol March.



00:01 La @cupnacional comença la campanya amb un homenatge a l'IES Jaume Balmes, un dels més afectats per la repressió de la policia espanyola https://t.co/MAPkL0Nk7B pic.twitter.com/Xi2OtFNksu — NacióPolítica (@naciopolitica) 4 de desembre de 2017

23:59 EN DIRECTE Crits de "President" quan @KRLS Puigdemont comença la seva intervenció per videoconferència a l'acte d'obertura de campanya de @JuntsXCat https://t.co/fWA1l1suVs pic.twitter.com/vPBxED6fHo — NacióPolítica (@naciopolitica) December 4, 2017

23:54 Xavier Domènech: "Tenim la clau que pot desbloquejar la solució i obrir un nou temps de solucions, la clau que pot recosir el país".

Xavier Domènech, en l'arrencada de la campanya dels comuns per a les eleccions del 21-D Foto: Catalunya en Comú

23:47 Pilar Calvo i Joan Lluís Bozzo llegeixen els noms de tots els integrants de la candidatura de Junts per Catalunya i els 1.200 assistents esclaten quan es presenta el president Carles Puigdemont al so de "Si et va bé" de Sopa de Cabra.

23:47 Elsa Artadi, directora de campanya de Junts per Catalunya, carrega amb duresa contra Miquel Iceta: "No permetrem que frivolitzis amb els nostres presos. Hi ha més socialistes fora del PSC que dins del partit".

23:44 El PP arrenca la campanya del 21-D amb un balcó amb les banderes catalana i espanyola. La ministra Dolors Montserrat defensa que el 155 es va aplicar per "preservar l'autonomia i l'autogovern".

Dolors Montserrat rere un balcó amb la bandera espanyola i catalana en l'inici de campanya del PP Foto: Isaac Meler

23:37 Ada Colau proclama que el "procés ha acabat" perquè les polítiques de blocs "ja no donen més de si"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en l'arrencada de la campanya dels comuns Foto: Catalunya en Comú

23:39 .@junqueras «apareix» a l'acte de Vic a través d'un vídeo del 2011: «La victòria d'ells va ser resistir i donar-nos a nosaltres l'oportunitat de guanyar» https://t.co/p4Z4JLJskF pic.twitter.com/xuXWgwdFgX — NacióDigital (@naciodigital) 4 de desembre de 2017

23:36 Ada Colau: "No sóc independentista i estic radicalment en contra de la DUI, però estic radicalment en contra de la presó preventiva. No la volem pels independentistes ni la volem per a ningú. No son unes eleccions normals".

23:00 Laura Borràs, número cinc per Barcelona de Junts per Catalunya, assegura que ja no pot afimar amb rotunditat que Espanya "no sigui un país feixista". Assenyala que l'Estat vol un país "desmantellat" a través del 155, que és una forma de "catalanofòbia".

23:16 Puigdemont, als consellers alliberats: «L’alegria no ens treu la indignació per aquest tracte vergonyós». Els consellers Turull, Rull, Mundó i Romeva, i les conselleres Borràs i Bassa, abandonen les presons d'Estremera i Alcalá-Meco després de més d'un mes empresonats.

22:57 Arrenca l'acte d'inici de campanya de Junts per Catalunya a l'edifici Imagina de Barcelona. Els independents de la candidatura, entre els quals Anna Tarrés i Francesc de Dalmases, obren els discursos que tancarà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, des de Brussel·les.

22:45 El coordinador del dispositiu policial de l’1-O dirigirà l’operatiu de seguretat del 21-D. Aquesta tarda s'han reunit representants dels Mossos, la policia espanyola i la Guàrdia Civil per analitzar la seguretat de cara a les eleccions.

22:09 CRÒNICA La campanya del 21-D arrenca a Estremera. El Suprem manté Junqueras, Sànchez, Forn i Cuixart a la presó i reforça el caràcter excepcional dels comicis. Per Oriol March.



21:26 VÍDEO Així va pintar Werens el grafit per demanar l'alliberament dels presos polítics a Sabadell. Va pintar en un mur de 36x10 metres al passeig de Can Feu de la capital vallesana.

21:25 VÍDEO i FOTOS Milers de persones omplen la plaça Doctor Robert de Sabadell per exigir la llibertat dels presos polítics. Molts dels assistents han lluït peces de roba de color groc.

21:24 VÍDEO Tarragona clama per l'alliberament de Junqueras, Forn i dels «Jordis». Una emotiva interpretació del Cant dels ocells en record dels presos polítics ha omplert la plaça de la Font. Uns eixordadors crits de "llibertat" han clos la concentració a les portes del consistori tarragoní. Ho explica Jonathan Oca.

21:21 El conseller de Justícia, Carles Mundó, té previst assistir a l'acte d'obertura de campanya d'ERC aquesta nit a Vic. Mundó ha sortit de la presó d'Estremera, a prop de Madrid, poc abans de les set de la tarda juntament amb els consellers Romeva, Turull i Rull.

21:21 Malestar a ERC perquè JxCat no veu necessari un document que especifiqui els punts programàtics compartits. La darrera reunió entre les tres candidatures independentistes ha acabat sense una redacció pactada.



21:07 El Berguedà exigeix l'alliberament dels presos polítics i demana "que ningú es quedi a casa". L'ANC, Òmnium i el CDR del Berguedà lamenta que l'estat espanyol es regeixi per "tribunals inquisitorials".



20:53 CRÒNICA La plaça de Vic reclama la llibertat de «tots» els presos polítics; per @cfitverd https://t.co/XXmV79wqYt pic.twitter.com/iPrdKibc4i — NacióPolítica (@naciopolitica) December 4, 2017

20:33 A la plaça de la Font ressona una emotiva interpretació del Cant dels ocells en recors dels presos polítics pic.twitter.com/xQqjgzorVl — NacióTarragona (@naciotarragona) December 4, 2017

20:26 Més de 1.000 persones exigeixen l'alliberament dels Jordis i dels consellers a la plaça de la Font de Tarragona pic.twitter.com/1lrDMd3w87 — NacióTarragona (@naciotarragona) December 4, 2017

20:26 Desenes de persones es concentren davant l'Ajuntament de Ripoll per reclamar l'alliberament dels presos polítics https://t.co/r1VHQoNVXM pic.twitter.com/Zt2TJEuC7y — NacióPolítica (@naciopolitica) December 4, 2017

20:17 Unes tres-centes persones davant l'Ajuntament de la Garriga (Vallès Oriental) per la llibertat dels presos polítics https://t.co/VoEBmlAw34 pic.twitter.com/rfGSrs4B9r — NacióDigital (@naciodigital) December 4, 2017

19:48 EN DIRECTE @socialistes_cat és el primer partit que enceta la campanya del 21-D amb un acte al Teatre Joventut de l'Hospitalet https://t.co/D321VYqFvD pic.twitter.com/3RZZds73Rb — NacióPolítica (@naciopolitica) December 4, 2017

19:30 Les eleccions de febrer de 1936: una campanya amb presos polítics i autonomia suspesa. Llegeix el NacióDigital del 36 (en blanc i negre) amb aquest diari de campanya a càrrec de Pep Martí.

18:36 ÚLTIMA HORA Els consellers Turull, Rull, Romeva i Mundó, en llibertat després de 32 dies a la presó. Poc abans de les quatre de la tarda, les conselleres Meritxell Borràs i Dolors Bassa han abandonat la presó d'Alcalá Meco. Els consellers empresonats han abonat les fiances de 100.000 dictades pel jutge Pablo Llarena per sortir en llibertat.

18:01 Puigdemont i els consellers han recordat al jutge que fer un referèndum està descriminalitzat a Espanya. La defensa ha informat al magistrat de la decisió del Suprem de mantenir Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart a la presó.

17:44 Marta Pascal: "Estem molt contrariats perquè no tots els consellers podran dormir a casa". Qualifica d'"arbitrària i inacceptable" la decisió del Suprem de mantenir en presó preventiva Junqueras, Forn i els "Jordi".



16:31 Rosa M. Ibarra (PSC) considera que la decisió del TS s'hauria d'haver fet extensiva a Junqueras, Forn i als Jordis. "És una mala notícia que se'ls mantingui la presó", ha manifestat la cap de llista socialista per Tarragona.

16:20 La Fiscalia no recorrerà la llibertat dels sis consellers destituïts excarcerats pel Suprem. VOX sí que presentarà recurs contra la interlocutòria del magistrat Pablo Llarena perquè tots reingressin a presó.

15:45 Crítica contundent de Tardà contra la decisió del Suprem: "No és un acte de justícia, és un acte de venjança". El portaveu d'ERC al Congrés afirma que el poble català alliberarà els empresonats "amb les urnes".