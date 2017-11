Els sis passos imprescindibles per editar les fotos d'aquest estiu

Arriben les vacances i el mòbil serà una eina habitual per fer fotografies. Si sou dels que voleu guardar tots els moments d'aquest estiu, aquests sis passos us ajudaran a fer bones fotos i ensenyar-les a qui vulgueu. Avui en dia els mòbils tenen càmeres d'alta qualitat; els fabricants saben que els usuaris demanin objectius i sensors cada cop més evolucionats i és per això que els càmeres dels mòbils són cada cop més potents. Si un cop feta la foto la voleu editar per treure'n més partit, aquí teniu sis passos (o consells) que us seran molt útils:



La matèria primera: una bona foto

Una bona foto és imprescindible. Sense una bona foto és igual el filtre que utilitzeu. Per tant, el primer consell és fer una bona fotografia i en aquest punt el telèfon és important. Podeu jugar amb el zoom o l'enfocament, el reflex, l'enquadrament, els colors...



Quina foto tens i què vols editar

Per què volem editar la fotografia? És important tenir clar si la volem fer més original, millorar-ne la qualitat... En funció del moment editarem la fotografia d'una manera o d'una altra. Potser només ajustarem una miqueta la brillantor o la saturació, o potser voldrem posar un filtre. Depenent també de la fotografia anirà millor un tipus d'edició o un altre.



Filtres, sí o no?

Qüestió de gustos. Si una foto és bona, no caldran gaires filtres però si t'agrada posar-ne, et recomanem que et descarreguins alguna aplicació amb bons filtres i, tot i així, millor no abusar-ne. Amb els filtres pots donar un toc interessant a la imatge, però també la pots fer malbé.



Una aplicació d'edició

N'hi ha moltes i de molt bones, i poden ajudar-te a millorar les imatges. Algunes aplicacions d'edició poden ser Snapseed, VSCO Cam, Pixlr, Prisma o Aviary. Aquesta última és molt senzilla d'utilitzar. Ofereix característiques bàsiques d'edició i la possibilitat filtres semblants als d'Instagram. Prisma, en canvi, aporta efectes artístics a les imatges seguint l'estil d'alguns pintors de prestigi. És qüestió de provar i veure quina aplicació s'adapta millor a les teves necessitats.



Color, exposició, enquadrament i brillantor

A vegades amb petits retocs la foto queda perfecta. No cal aplicar filtres o ser un professional per fer que una fotografia valgui la pena. Una manera de millorar les fotografies és enquadrar-les bé (la majoria d'aplicacions permeten fer-ho). D'altres aspectes que es poden millorar són l'exposició, el color o la brillantor. En aquests casos cal vigilar i s'han de fer els canvis a poc a poc, perquè poden fer malbé la imatge.



Compara-la amb l'original

Abans d'acabar l'edició, és recomanable comparar el resultat final amb la fotografia original per veure el canvi. Així apreciaràs millor els ajustos que hi has fet i podràs valorar si la fotografia ha millorat o no.