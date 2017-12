VÍDEO L'esperat retorn de Pau Donés i el seu grup als escenaris

El retorn de Pau Donés i el seu grup als escenaris, un dels moments més esperats del @CanetRock_ https://t.co/F3IUxLhEq6 pic.twitter.com/YSiOUzJWNx — NacióCultura (@naciocultura) 2 de juliol de 2017

Nit d'emocions al Canet Rock. El públic s'ha entregat quan Pau Donés i el seu conjunt ha pujat sobre l'escenari, un esperat retorn després d'una llarga pausa com a conseqüència del càncer que va haver de tractar Donés.Acompanyat d'un saxo entregat, la cançó amb la qual va fer vibrar més el públic ha estat El lado oscuro.La quarta edició del recuperat Canet Rock ha estat una de les més concorregudes. Un degoteig constant de persones anaven entrant, des de les quatre de la tarda, a l'immens recinte del Pla d'en Sala per a viure la quarta edició del Canet Rock. Famílies al complet; joves que s'acomiadaven dels seus pares a la porta d'entrada amb un "quedem aquí a les tres (o a les quatre o a les cinc) en punt de la matinada"; parelles, i colles de gent de totes les edats anava agafant lloc i passejant-se pel gran recinte a l'aire lliure, que oferia una gens menyspreable oferta de coses per menjar, així com també diverses barres de bar i lavabos.Els concerts van començar puntuals, amb l'actuació del grup Raska, guanyadors del concurs #actuaCanetRock. La formació del Baix Montseny va mostrar el seu caràcter més reivindicatiu a través de ritmes com el pop, el rock o l'ska. Una hora més tard, els garrotxins Hora de Joglar, amb el seu caràcter festiu i juganer, van fer realitat la seva proposta: dur a terme la coreografia més gran del festival implicant-hi a tots els assistents que, entusiastes, es van bolcar a la iniciativa.Els fans del trio La iaia esperaven amb candeletes la seva tornada als escenaris. Després d'un llarg silenci, els vigatans van presentar el seu disc acabat de sortir del forn, Torna a ser u, un treball que apel·la al concepte de reconstrucció personal i de retrobar-se a un mateix. El mateix entusiasme del públic es va deixar veure quan els manresans Gossos es van fer amb l'escenari. En aquell moment van començar a sonar els primers crits d'Independència, que no van tornar-se a sentir fins que va ser el torn de Sopa de Cabra, un dels grups més esperats, sobretot, per als de la generació dels 90, que van corejar, amb la mateixa emoció de Gerard Quintana -que, com no podia ser d'una altra manera, va saludar els seus fans amb un "Bona nit, malparits!"- els hits més emblemàtics de la formació.Abans, però, que el grup pare de cançons com Empordà o Si et quedes amb mi, van protagonitzar els concerts de la quarta edició del Canet Rock Jarabe de Palo i Els Amics de Les Arts.Els Amics de les Arts, amb la seva simpatia i bona predisposició, es van posar de seguida el públic de la butxaca interpretant Jean Luc, una cançó que, de ben segur, passarà a la història de la música en català. Van seguir fent una barreja de peces de diferents àlbums per, així, poder cobrir totes les preferències dels seus fans.Amb 66 anys, el cantautor Miquel del Roig s'ha convertit en una peça clau per a fer més amenes les estones mortes entre concert i concert. De fet, des de l'any passat -que va ser quan els organitzadors del festival van decidir comptar amb la seva presència- que s'ha covertit en un ídol de masses. Només amb la seva guitarra i sense gaires pretencions, el de l'Ametlla de Mar va aconseguir fer saltar de valent a tot el Pla d'en Sala versionant cançons amb lletres divertides, enganxadísses i intencionades políticament, així com també interpretant peces de rigurosa actualitat radiofònica com Despacito o Me enamoré.