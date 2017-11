Tots els detalls de «Com si fos ahir», la sèrie de TV3 que substituirà «La Riera»

La sèrie Com si fos ahir és la nova aposta de TV3 per a la sobretaula que substituirà La Riera a partir del setembre. Dirigida per Sònia Sánchez i amb idea original i direcció argumental de Núria Furió, la ficció girarà al voltant d’una colla d’antics amics d'institut que es retroben al cap de 25 anys.Entre els protagonistes, els espectadors es retrobaran amb cares conegudes com Marc Cartes, Àurea Márquez, Eduard Farelo i Sílvia Bel. El rodatge de la sèrie començarà el proper 10 de juliol i la ciutat de Barcelona serà el principal escenari. "Tots tenim amics que es van perdre en el temps, i a tots ens faria gràcia retrobar-los. I quan ho aconseguim és maco continuar allà on ho vam deixar. Posar-nos al dia no és el més urgent. Ja sorgirà", ha explicat sobre el fil argumental la guionista Núria Furió, que ha participat en d'altres sèries d'èxit com Plats bruts o La Riera.Per la seva banda, la directora Sònia Sánchez –que ha liderat sèries com Infidels o Nissaga de Poder- ha mostrat la seva satisfacció pel repartiment d’aquest nou projecte i també de la resposta que ha tingut per part dels actors. "Els fa tanta il·lusió com a nosaltres trobar-se i compartir aquest viatge. A través d'ells compartirem les tardes amb uns personatges que estan una mica espantats per si estaran a l'alçada en aquest retrobament, tot i que no s'ho perdrien per res del món", ha reblat Sánchez.Un tràgic accident serà el punt de partida de Com si fos ahir. Un accident, però, que té un efecte positiu: la retrobada d’uns antics companys d’institut que, després de 25 anys, es troben al funeral d’un d’ells. L’època de l’institut, quan feien BUP i COU al Reina Sibil·la, els va convertir en un grup heterogeni, gamberro i ple de vida. Als anys 80, eren una colla de joves que es pensaven que serien amics tota la vida, però després aquesta els va anar repartint fitxes molt diverses. I ara, quan ja en tenen gairebé cinquanta, es retroben i, de mica en mica, reprenen aquella amistat, adonant-se que les expectatives de vida no sempre es compleixen i que, si ho fan, sempre van carregades amb alguna sorpresa.Per tots ells, tornar a tenir un grup d’amics representa un oasi lúdic enmig dels maldecaps de cada dia. Ara tornen a tenir algú amb qui sopar o fer una copa per distreure’s. Però com més s’estrenyen els llaços, més es compliquen les relacions. Malgrat les friccions, les desavinences i els conflictes puntuals, formen un grup compacte que s’ajuda a tirar endavant.Com si fos ahir transcorre a Barcelona i els protagonistes viuen repartits per tota la geografia de la capital catalana. La sèrie vol mostrar una realitat urbana on hi tenen cabuda tots els aspectes de la vida de persones normals i corrents, i de diferents nivells socials i econòmics.