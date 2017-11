Com creo fotografies professionals sense Photoshop? 5 trucs en 1 minut

Aquesta notícia es va publicar originalment el 04/05/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Iniciar-se en el món de la fotografia demana temps i dedicació si el que volem és aconesguir resultats òptims. La fotografia, com qualsevol altre hobby o activitat que comencem, pot costar-nos molt veure “aviat” resultats satisfactoris.Si et trobes en aquest punt, no et desesperis. I sobretot, no llencis la tovallola. T’ensenyarem cinc trucs pràctics en menys d’un minut perquè les teves fotografies siguin professionals i sense la necessitat d’acudir a programes de postproducció com Photoshop.El fotògraf Sheldon Evans, amb seu a Sud-àfrica, ha compartit al seu canal de Youtube uns quants trucs pràctics per a la fotografia que es poden fer amb objectes de casa com una bossa de plàstic blanca, una tovallola, un fons de pantalla d’ordinador o un CD.