«Boig per tu» triomfa a l'últim programa d'«Oh Happy Day»

Boig per tu segueix triomfant. Especialment com a cançó d'amor. El tema de Sau, interpretat pel grup In Crescendo a la final de la darrera edició del programa de TV3 "Oh Happy Day", es va imposar com la millor cançó d'amor entre els espectadors. En una emissió especial per Sant Jordi, les altres opcions eren Amor particular (Lluís Llach), Wonderwall (Oasis) o Someone like you (Adele), Your Song (Elton John).