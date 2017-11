Canvis a WhatsApp, a la vista

Aquesta notícia es va publicar originalment el 21/04/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

WhatsApp beta for Android 2.17.150: The live location feature is also available for individual chats! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/o4bzUU69H8 — WABetaInfo (@WABetaInfo) 15 d’abril de 2017

SNEAK PEEK #2

WhatsApp for iOS 2.17.20: new album feature!

Opening an album, you can see all shared photos (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/s6bmJh5mBE — WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 d’abril de 2017

WhatsApp continua renovant-se. Segons informa el canal de Twitter @WABBetaInfo, l'aplicació de missatgeria està provant la funció de geolocalització en temps real en els xats individuals.L'opció, que ja s'havia testat anteriorment en les converses grupals, permet conèixer la ubicació de la persona amb qui estàs parlant. Això sí, aquesta nova eina només funciona si els interlocutors volen, és a dir, no s'activa per defecte com passa amb altres opcions de WhatsApp.A banda de "Live Location", l'app també estudia incorporar un servei que permeti enviar àlbums de fotos als contactes. Segons indica el compte de Twitter esmentat, els reculls hauran de contenir un mínim de cinc imatges i, igual que l'opció anterior, si l'usuari vol gaudir d'aquesta eina, haurà d'activar-la. De moment WhatsApp encara no ha anunciat quan implementarà els nous canvis.