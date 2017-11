«Lluitem ara per fer realitat el promès, lluitem per alliberar el món»: 128 anys de Charles Chaplin

Aquesta notícia es va publicar originalment el 16/04/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Sir Charles Spencer Chaplin, conegut com a Charles Chaplin, va néixer tal dia com avui, 16 d'abril, ara fa 128 anys a Londres. Considerat un dels millors mims i pallassos de la història del cinema, actuava, dirigia, escrivia els guions, componia la música i produïa les seves pròpies pel·lícules. Avui el recordem amb un dels seus films més mítics El gran dictador: la primera vegada que el públic va veure el còmic amb posat seriós, mirant a càmera i criticant, sense complexos, el totalitarisme.Un missatge de poc més de quatre minuts a favor de la democràcia i la germanor i en contra de l'odi i la intolerància. "Lluitem pel món de la raó, un món on la ciència i on el progrés ens condueixin a tots a la felicitat. Soldats, en nom de la democràcia, unim-nos", conclou el discurs.