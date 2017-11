Cristiano Ronaldo, acusat d'una agressió sexual, segons «Der Spiegel»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 14/04/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El futbolista del Reial Madrid Cristiano Ronaldo ha estat acusat d'una agressió sexual que hauria passat, segons una informació del setmanari alemany Der Spiegel i Football Leaks, el 2009 als Estats Units.Segons la publicació alemanya, que hauria tingut accés a una carta filtrada per "Football Leaks" en què la víctima recriminava els fets al futbolista, els fets haurien passat el matí del 13 de juny del 2009 a la ciutat de Las Vegas, on el futbolista estava de vacances. La data coincidiria justament amb el fitxatge de l'astre portuguès pel Reial Madrid.Der Spiegel afirma que, segons aquest document, el futbolista hauria conegut una noia en una festa i hauria marxat amb ella a la seva habitació de l'hotel Palms Place, on l'hauria acabat violant. La noia hauria denunciat els fets a la policia de Las Vegas, però sense revelar el nom del jugador.El setmanari afegeix que sis mesos més tard, el gener del 2010, el futbolista i la víctima haurien establert una mediació amb un equip de nou advocats, a més del representant legal del propi Cristiano Ronaldo. Segons la mateixa font, el futbolista hauria pagat 375.000 dòlars a la víctima a canvi d'un acord amb onze punts, com ara el d'eliminar totes les proves existents o dir els noms de les persones a qui havia explicat els fets, pels quals hauria de mantenir el seu silenci.A més, l'acord especificava que la dona podria escriure una carta a Ronaldo, que se li faria arribar a través del seu advocat. Aquest seria el document filtrat a Der Spiegel. El setmanari hauria contactat amb Cristiano Ronaldo, que, a través del seu advocat, hauria contestat que "les acusacions són totalment incorrectes", a més d'amenaçar amb accions legals "contra declaracions falses i contra els atacs als seus drets personals".Tampoc l'advocat Carlos Osorio, que hauria signat l'acord amb la suposada víctima en nom del futbolista, hauria fet declaracions, escudant-se en la "política d'empresa" de no comentar públicament els casos dels seus clients.La víctima, amb qui el setmanari s'hauria intentat posar en contacte de diverses maneres, hauria rebutjat fer qualsevol tipus de declaració, com també especificaven els acords que, suposadament, hauria signat el 2010.