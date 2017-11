Un adolescent mor en disparar-se per accident mentre emetia en directe a Instagram

Aquesta notícia es va publicar originalment el 14/04/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Un jove de 13 anys de l'estat nord-americà de Georgia va morir aquest dilluns al vespre en disparar-se accidentalment amb una pistola mentre estava emetent un vídeo en directe a través del seu compte d'Instagram.L'adolescent, Malachi Hemphill, estava tancat a la seva habitació fent un vídeo quan la seva mare i la seva germana van sentir un gran soroll. Les dues van córrer a la seva habitació i van haver de trencar la porta per accedir-hi, abans de trobar l'adolescent al terra enmig d'un bassal de sang.La germana del noi va dir-li a la seva mare que apagués el telèfon: aleshores van veure que havia passat mentre estava fent un vídeo en directe. Segons apunta la mare als mitjans locals, els voltants de la casa on vivia es van omplir de nois, "uns 40 o 50", que devien ser els que miraven el vídeo en directe del noi.Els serveis d'emergències van traslladar el noi a l'hospital, però no van poder fer res per salvar-li la vida. La policia està investigant d'on va sortir la pistola, tot i que la mare del noi creu que li podria haver donat algun amic.