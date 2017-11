Facebook Messenger deixarà de funcionar en diversos models de mòbils aquesta setmana

Aquesta notícia es va publicar originalment el 30/03/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Facebook Messenger, l'aplicació de missatges directes d'aquesta xarxa social, deixarà de funcionar en diversos models de mòbils a partir de l'1 d'abril. Així ho ha anunciat la mateixa companyia a través del seu blog. En concret, l'opció ja no estarà disponible en aquells dispositius amb una versió anterior a la 2.3. La companyia recomana als usuaris afectats fer servir Facebook a través del seu navegador o bé descarregar-se Facebook Lite, una versió més "lleugera".A continuació podeu consultar la llista detallada dels diversos models de mòbils on l'aplicació de missatges deixarà de funcionar:- Facebook per a Android versió 55, llançat el novembre de 2015- Messenger versió 10, llançat a l'agost de 2014- Facebook par a iPad versió 26, llançat l'octubre de 2011- Messenger versió 8, llançat el juliol de 2014- Facebook per a iOS, llançat l'octubre de 2011- Facebook per a Windows Phone- Messenger par a Windows Phone 8 i 8.1.- Facebook par a Windows 8 i 8.1 i en versió d'escriptori