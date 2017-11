Així són ara els actors de la mítica sèrie «El Príncep de Bel Air»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 28/03/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Always amazing to spend an afternoon with my Fresh Prince family. Wishing that James Avery was still with us to make this complete. Una publicación compartida de Alfonso Ribeiro (@therealalfonsoribeiro) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 5:27 PDT

Imatge promocional de la sèrie El príncep de Bel Air

És època de retrobaments d'aquelles sèries dels 90 que molts recordem amb nostàlgia. Un dels últims, i dels més esperats, ha estat el de l'elenc d'El príncep de Bel Air. Alfonso Ribeiro, que va interpretar Carlton Banks en la famosa comèdia, ha compartit una instantània de la família Banks al seu compte d'Instagram: "Sempre és extraordinari passar una tarda amb la meva família d'El príncep de Bel Air", ha escrit.A la fotografia, a més del reputat actor i ballarí, hi apareixen Will Smith, Tatyana Maria Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Daphne Maxwell Reis (Vivian) i Joseph (Geoffrey). Només hi falta el tiet Phil, que va morir el 2013, als 68 anys, durant una operació de cor. Ribeiro s'ha recordat d'ell: "Desitjant que James Avery estigués encara amb nosaltres per completar això".