Reps trucades no desitjades? Els Mossos t'ensenyen com bloquejar-les en un minut

Aquesta notícia es va publicar originalment el 21/03/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Reps trucades no desitjades? Comercials, desconeguts...Els Mossos d'Esquadra han publicat un tutorial a les seves xarxes socials per aprendre a bloquejar els usuaris no desitjats. El primer pas, tal com indica el vídeo, és accedir a l'apartat d'ajustos i seleccionar l'opció "trucar". Un cop fet, es desplegaran diverses alternatives. Cal triar "rebuig de trucada" i després clicar "llista de rebuig automàtic". A partir d'aquí només s'ha d'escollir si es vol bloquejar un contacte existent o un número no desat i guardar els canvis.