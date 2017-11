Els vídeos de Shakira i Piqué després dels rumors de nou embaràs

Aquesta notícia es va publicar originalment el 18/03/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Scooter time! #barcelona #family A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique) on Mar 17, 2017 at 1:06pm PDT

My favorite Bachata dancer! Mi parejo favorito de Bachata! Shak A post shared by Shakira (@shakira) on Mar 17, 2017 at 12:19pm PDT

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué és un dels futbolistes més aficionats a les xarxes socials, en què, a més de parlar de futbol, també mostra la seva vessant més humana i familiar. Després dels rumors apareguts aquests dies al voltant d'un possible nou embaràs de la parella, aquest divendres Piqué va penjar una entranyable escena familiar al seu compte d'Instagram, en què apareix la seva dona, Shakira, i els seus fills Milan i Sasha, baixant per una rampa en patinet.A les imatges es pot veure com el seu fill gran, Milan, de quatre anys, és el que corre més amb l'aparell. Shakira s'espera al seu fill petit, Sasha, de només dos anys, tot i que s'acaba avançant. Finalment, el petit, trist per haver arribat l'últim, arriba a l'alçada del futbolista, que estava gravant l'escena.La cantant colombiana, per la seva banda, també va publicar un curt vídeo al seu compte d'Instagram, on se la veu amb el seu fill petit i cantant la seva nova cançó, acompanyant-lo del missatge: "La meva parella preferida de bachata!".