La increïble transformació d'un «gorrilla» que emociona Facebook

Aquesta notícia es va publicar originalment el 18/03/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

En José Antonio té 55 anys i és un "gorrilla", una persona que ajuda a trobar llocs d'aparcament als conductors a canvi d'una petita propina. Concretament, ell treballa a la plaça del Mercat de Palma, i tot i que l'ajuda a mantenir-se actiu i a guanyar uns (pocs) diners, no és una situació que li agradi.La seva vida, però, va canviar gràcies a Facebook. Una perruqueria de la seva ciutat que feia pocs mesos que era oberta li va oferir un canvi d'estil gratuït a canvi de que es deixés fer les fotografies abans i després.Tot i això, finalment van decidir enregistrar el canvi en un vídeo que va mostrar tot el procés de transformació física però també mental, per ajudar-lo a ser feliç. Gràcies al ressò de la seva història, va aconseguir un mecenes que li paga una habitació en un pis compartit, i ha pogut deixar enrere el solar abandonat on vivia abans.Ara, en José Antonio busca feina, i els impulsors del seu canvi vital han habilitat una adreça de correu electrònic ( [email protected] ) perquè, qui vulgui, n'hi pugui oferir.