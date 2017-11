VÍDEO «Insta Mentides», la contundent crítica al «postureig» a les xarxes socials

Aquesta notícia es va publicar originalment el 18/03/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Llevar-se, maquillar-se i tornar al llit només per fer-se una selfie, quedar amb els amics i penjar una fotografia encara que no aixequeu el cap del mòbil o presumir de parella encara que ni tan sols hi estiguis parlant. Tot això és postureig, accions que fem a les xarxes per presumir.Un vídeo fet per la plataforma "Ditch the Label", que treballa contra els prejudicis en la societat, denuncia aquests tipus de postureig, que generen un efecte en cadena: cada persona que veu una fotografia, encara que no sigui real, té la necessitat de fer-se veure, també, a les xarxes.La campanya mostra Insta Lies, és a dir, "Insta mentides", com ara penjar una fotografia dient que no ha costat cap esforç (quan, en realitat, se n'han fet moltes i se n'ha triat una), o penjar una fotografia del lloc de treball endreçat quan, fora del quadre de la imatge, està fet un desastre.El vídeo pretén posar en valor la honestedat i, sobretot, la comunicació personal i les relacions humanes més enllà del telèfon mòbil i de les xarxes socials.