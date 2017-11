VÍDEO Així reacciona Mark Zuckerberg en pujar a un cotxe de Nascar

Aquesta notícia es va publicar originalment el 19/03/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La Nascar, la competició de cotxes de sèrie més important del món, és tot un fenomen de masses als Estats Units. La seva espectacularitat, amb una quarantena de cotxes de sèrie modificats corrent al voltant d'un circuit ovalat a 300 quilòmetres per hora, arrossega centenars de milers d'espectadors a les pistes de tot el país.El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, va voler aprendre més sobre aquest esdeveniment, i ho va fer trobant-se amb Dale Earnhardt Jr, un dels pilots més populars i que té un palmarès de 26 victòries en aquestes curses.Després d'una entrevista, Zuckerberg va pujar al seient del copilot d'Earnhardt, que tot i "començar a poc a poc", després va accelerar el bòlit al màxim, i el fundador de la xarxa social es va quedar sense paraules, amb unes reaccions que va emetre en directe pels seu propi compte a Facebook.A continuació, i tot i no anar tant ràpid, Mark Zuckerberg va poder conduir, ell mateix, un dels cotxes de la categoria, una experiència que, segurament, no oblidarà.