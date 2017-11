VÍDEO Un homenatge musical als que ho arreglen tot a base de cops

Aquesta notícia es va publicar originalment el 18/03/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Qui no ha intentat arreglar mai el telèfon, el comandament de la televisió o fins i tot el cotxe a base de cops? Encara que, sovint, no serveixi per més que desfogar-se, a vegades dona resultat i l'aparell en qüestió torna a funcionar.Un vídeo musical penjat a Vimeo ha volgut homenatjar tots els seguidors d'aquest tipus de rudimentària enginyeria amb un seguit d'exemples extrets d'escenes famoses del cinema i la televisió, amb una banda sonora en què la base rítmica la posen els cops contra tot tipus d'objectes.Així, la peça repassa, en poc més de tres minuts, escenes de Star Wars, Els Simpson, Back to the Future o Up, entre d'altres, en què un aparell s'espatlla i es converteix en un enemic. Aleshores és quan li toca rebre per veure si torna a funcionar, i, sovint, s'aconsegueix, ja sigui una ràdio, un ordinador, un televisor o una màquina del temps.El vídeo, que acumula gairebé 470.000 visualitzacions, ha estat creat per Duncan Robson, amb música de Joel Robson.