Quines són les sèries més cares de la història?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 13/03/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La producció de ficció televisiva ha evolucionat amb el pas del temps, i des de la mítica Dallas fins a Los 100 o Joc de Trons ha plogut molt. Ara, la revista Time ha fet una llista amb les sèries més cares de la història... ara per ara. Aquest és el resultat:Produïda per Netflix , es tracta d'un producte dels creadors de The Matrix , els germans Wachowski. La història gira al voltant de vuit persones de diferents punts del món que tenen visions i somnis, connectats entre ells a partir d'una mort tràgica.De la firma HBO , explica el creixement de la ciutat capital de l'imperi romà. Va ser cancel·lada després de la segona temporada pel seu elevat cost i la poca rendibilitat.També de HBO, explica la batalla per aconseguir el tro que governa els set regnes. A l'abril arribarà a Catalunya la setena temporada, després que a la sisena part de l'acció transcorregués a Girona.Produïda per la cadena nord-americana NBC , va ser un fenomen de masses als anys 90. Explica la història de sis joves que viuen a Nova York, compartint pis, amistat, experiències i amor. Cada un dels personatges van arribar a cobrar 1 milió d'euros per episodi.Amb George Clooney com a gran reclam, va suposar la renovació de la tasca mèdica vista a través de la petita pantalla.Obra de Netflix, està creada pel cineasta Baz Luhrmann. Es tracta d'una sèrie del genere musical que gira al voltant de la música disco, R&B, punk i el hip-hop.La sèrie està basada en la vida de la reina Elisabet II d'Anglaterra. Ha estat la guanyadora del Globus d'Or l'any 2016 com a millor sèrie dramàtica.