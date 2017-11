​Ridley Scott vol ressuscitar «Gladiator»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 11/03/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El director de Gladiator , Ridley Scott, ha revelat que té la intenció de ressuscitar el gladiador més famós de la història, amb el permís de Ben Hur: Màxim Dècim Meridi. Així ho ha anunciat, assegurant que té la clau “per fer-lo retornar”.A ningú se li escapa que el gladiador, interpretat per l’actor Russel Crowe, mor al final de Gladiator, motiu pel qual Scott se les hauria d’empescar per “ressuscitar-lo”. “Ja he tingut aquesta conversa amb l’estudi, i em deien: Però si és mort, i jo els deia que havia trobar la manera de recuperar-lo”, assegura el director.La pel·lícula es va estrenar l’any 2000 amb molt èxit, tant de crítica com de taquilla, i encara és avui que molts recorden les paraules que el gladiador pronunciava sobre la sorra del circ de Roma. La cinta va alçar-se amb cinc premis Oscar, entre el de Millor Pel·lícula i el de Millor Actor Principal per a Crowe, que des de llavors ha guanyat uns quilets i ha perdut massa muscular.Amb tot plegat, el músic Nick Cave ja va començar l’any 2009 a escriure el guió de la seqüela de Gladiator, amb la finalitat que arrenqués just després del final de la primera entrega.