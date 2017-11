La resposta d'Emma Watson a les crítiques pel seu «topless»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 06/03/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Maturing from Hermione to Belle in @beautyandthebeast is a true coming-of-age story for @EmmaWatson: "I couldn't care less if I won an Oscar or not if the movie didn’t say something that I felt was important for people to hear." Read the full cover story at the link in bio. Photograph by Tim Walker. Una publicación compartida de Vanity Fair (@vanityfair) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 10:02 PST

Emma Watson s'ha mostrat sorpresa per les crítiques rebudes arran de la fotografia de Vanity Fair on apareix amb part dels pits descoberts. L'actriu ha assegurat en una entrevista a la BBC que no entén per què alguns internautes l'han titllat d'"hipòcrita" i han posat en dubte la seva defensa del feminisme."El feminisme tracta sobre donar oportunitats a les dones. El feminisme no és un plat amb el qual colpejar altres dones. Tracta de llibertat, d'alliberació d'igualtat. Sincerament no sé quina relació tenen els meus pits amb tot això. Estic molt confusa".