Cinc falsos mites del sexe oral

Molta gent creu que el sexe oral és una pràctica segura en no existir risc d'embaràs. Però no és una pràctica cent per cent segura pel que fa a les malalties de transmissió sexual, ja que si bé el risc és més baix que amb altres pràctiques, continua havent-hi risc de contagi. La BBC desmunta en un article assessorat per experts mèdics cinc mites del sexe oral.És una idea molt estesa, però falsa. A través del sexe oral sí que es poden contagiar malalties de transmissió sexual, com per exemple el virus del papil·loma humà (VPH), l'herpes genital o la gonorrea.Hi ha qui pensa que no s'han de raspallar les dents per així evitar que es facin ferides a la boca i hi hagi menys risc de contagi de malalties de transmissió sexual. Però tampoc és així: és important mantenir sempre una bona salut bucal. El que sí és recomanable és evitar el sexe oral si hi ha ferides, sagnats o abrasions a la boca.Del tot fals. Si la parella no té certesa completa de l'absència de malalties de transmissió sexual, sempre s'haurien de prendre mesures de protecció, com el preservatiu en el cas que rebi el sexe oral l'home o un pegat de làtex si el rep la dona. Les mucoses són una porta d'entrada a les infeccions.Tot i que hi ha un risc menor que ejaculant a dins de la boca, també existeix cert risc, ja que el líquid preseminal també té capacitat de contagi. En aquest cas, el preservatiu des de l'inici és el millor mètode per evitar ensurts.Si bé no existeix risc d'embaràs, les malalties de transmissió sexual tampoc no són l'únic risc existent en aquest tipus de relacions. Segons els experts citats per la BBC , alguns tumors s'han vinculat a la infecció del virus del papil·loma humà, el mateix que hi ha darrere de l'aparició d'algunes berrugues genitals. Aquest virus es pot contagiar a través del sexe oral i, per tant, podria provocar càncer bucal.