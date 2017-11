La premsa anglesa s'inventa una «ministra del sexe» a Espanya

Aquesta notícia es va publicar originalment el 05/03/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Edelmira Barreira és la nova comissionada per al repte demogràfic, un càrrec recentment creat i que depèn del ministeri de Presidència del govern espanyol, encapçalat per Soraya Sáenz de Santamaría. El seu nomenament, però, ha estat interpretat d'una particular manera a la premsa anglesa, on l'han anomenat "ministre del sexe" o "tsarina del sexe".Barreira era senadora del PP per Ourense fins al seu nomenament, el passat 28 de gener. El nou càrrec de comissionada per al repte democràtic té l'objectiu de trobar la manera de solucionar l'envelliment de la població espanyola. Revertir la baixa taxa de natalitat a Espanya, la més baixa d'Europa, és un només dels reptes que té per davant, però la interpretació de la premsa anglesa ha arribat a l'extrem.Com si fos el joc del telèfon avariat, la informació de la creació del nou càrrec ha passat de mitjà en mitjà tergiversant el motiu real de la comissionada. Segons els diaris anglesos, a Espanya falta amor perquè no hi ha temps de fer-lo, a causa dels horaris laborals i de fer-ho tot tard. Repeteixen unes declaracions de Rafael Puyol, de l'IE Business School de Madrid, que critica la manca de conciliació laboral.Per això, interpreten que la jove "ministra del sexe", de 38 anys, pretén aixecar la libido dels espanyols per fer més bebès. Els jocs de paraules en les notícies i en especialment en els titulars dels diaris anglesos són si més no enginyosos. El Daily Mail afirma que s'ha creat "una nova posició per ajudar la gent a quedar-se embarassada", una "posició" que es refereix al nou càrrec però que juga amb el doble sentit del Kamasutra. The Sun fa referència al nomenament de la "ministra del sexe" i diaris com Independent Mirror s'atreveixen a titllar-la de "tsarina del sexe" i asseguren que té la responsabilitat d'animar els espanyols a fer més l'amor.