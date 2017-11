Arriba la verificació en dos passos a WhatsApp: què és i per què l'hauries d'activar

Aquesta notícia es va publicar originalment el 14/02/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Els errors en el sistema de seguretat i privacitat de WhatsApp han estat notícia des que es va llançar l'aplicació. Aquest passat gener, per exemple, saltava als mitjans que un problema permetia que s'interceptessin els missatges codificats entre els usuaris per part de tercers.És per això que des de la companyia intenten implementar noves mesures per protegir, cada dia més, els usuaris. Una de les darreres actualitzacions ha estat la d'activar la verificació en dos passos. Aquesta mesura fa que, quan es vulgui activar l'app en un nou mòbil, es demani una contrasenya per verificar la titularitat del compte.Com activar-la? Entra a l'aplicació i vés a configuració /ajustos /compte /verificació en dos passos i activar. WhatsApp et demanarà un codi, ha de tenir sis números. Un cop introduït, et sol·licitarà confirmar-lo. Les xifres que hagis escollit són les que et demanarà l'app si vols activar el teu compte en altres dispositius.