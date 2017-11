«Cinquanta ombres més fosques» no convenç la crítica

Aquesta notícia es va publicar originalment el 12/02/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Ningú esperava que fos la pel·lícula de l'any, però tampoc que la crítica fos tan ferotge. 50 ombres més fosques, ha deixat molt mala premsa arreu del món, des del prestigiós The Guardian fins a la popular Rolling Stone. A continuació un recull dels articles publicats als darrers dies sobre el film:"No té el sorprenent desvergonyiment femení de la seva predecessora, però a nivell superficial és un èxit"."Tan sosa com el primer lliurament"."La pel·lícula sembla una col·laboració innecessària entre Hallmark i els canals de Playboy"."Pel que fa a la trama, la pel·lícula està totalment esfilagarsada i les escenes de sexe, que són bastant gràfiques de vegades, van sempre acompanyades de música rock embafadora"."És un bufet d'estupidesa, on els seus plaers beneits no es distingeixen dels seus molts moments estranyament melodramàtics"."Cinquanta ombres més estúpides seria més apropiat. L'única convicció que Johnson i Dornan aporten als seus papers ve de la seva mútua incomoditat"."Les escenes de sexe són tan tèrboles com una cullera greixosa, i gairebé igual d'eròtiques. La millor manera que té de mostrar com de brut és tot, és fer que les seves estrelles es prenguin unes dutxes interminables, cosa que inevitablement condueix a més sexe i a una espiral terrible de folleteig i rentat."