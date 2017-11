Una serp es queda atrapada a la dilatació de l'orella de la seva propietària

Aquesta notícia es va publicar originalment el 05/02/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Una noia de Portland, a l'estat nord-americà d'Oregon, va patir un bon ensurt la setmana passada quan portava a les espatlles la seva mascota, una petita serp pitó anomenada Bart.La jove, que porta dilatacions a les orelles, no podia esperar que l'animal, en veure el forat que la seva propietària té al lòbul, decidís ficar-s'hi amb tanta mala sort que s'hi va quedar encallada. Segons ha explicat la noia, que es diu Ashley Glawe, al seu compte de Facebook , no es va adonar de la situació fins que no va ser massa tard.Com que patia perquè ella o la seva mascota prenguessin mal, va decidir anar al metge. La mateixa noia ha explicat que li van fer un petit tall al lòbul i, amb l'ajuda d'un lubricant, van aconseguir desencallar la serp, que estava d'allò més tranquil·la tot i la curiosa situació.Des d'aleshores, la noia ha aparegut en diversos mitjans de la seva ciutat i, després, de tot el món, sobretot gràcies al fet que va penjar dues fotografies amb la serp encallada, que es van viralitzar a les xarxes socials, on va explicar també que "ara sembla molt divertit, però en aquell moment estava molt espantada".