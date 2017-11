Ets capaç de trobar una serp de gairebé dos metres amagada a la foto?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 05/02/2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El cap i part del cos de la serp es pot veure entre les fulles de la planta. Foto: Facebook Sunshine Coast Snake Catchers

Una serp de l'espècieconeguda com a pitó de catifa, és la protagonista de l'últim fenomen viral que va començar dimecres, quan l'empresa Sunshine Coast Snake Catchers , a Austràlia, va publicar una imatge al seu compte de Facebook explicant que amagada darrere d'una de les sis petites plantes hi havia una serp de gairebé dos metres de llarg.L'empresa, dedicada precisament a la captura d'aquests animals, molt freqüents de trobar a Austràlia, la va publicar com un joc però, també, per demostrar el bé que es poden camuflar aquest tipus de rèptils. De fet, i tot i que es pot veure si es para molta atenció, el repte que proposa l'empresa és realment difícil, perquè la serp està molt ben amagada.Si la intenció de la foto és demostrar que bé que es poden arribar a amagar aquestes serps, l'objectiu està assolit. Tot i que l'animal fa gairebé dos metres de llarg, amb prou feines es pot veure el seu cap i part del seu cos entre les fulles d'una de les petites plantes. Concretament, la del centre de la fila superior.